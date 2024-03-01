Какие ошибки люди допускают во время тренировок и как не допустить их по время занятия спортом

Распространенные ошибки во время тренировок и как их избежать

1:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Никто никогда не бывает идеальным. В тренажерном зале просто сосредоточьтесь на своих целях и помните об этих наиболее распространенных ошибках на тренировках.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Неправильная разминка

К этой ошибке относится полное отсутствие разминки. Она нужна, чтобы подготовить ваше тело к поднятию тяжестей или кардиотренировкам. Правильной считается такая разминка, при которой мышцы вашего тела совершают полный диапазон движений и повышается частота сокращений сердца. Лучше всего при разминке заниматься динамической и статической растяжками.

Неправильное выполнение

Если выполнять упражнения неправильно, то можно получить травму, и не только. Это также может привести к снижению вероятности наращивания мышц. Силовые тренировки направлены на создание достаточного объема для повреждения мышечных волокон, чтобы они могли снова стать сильнее. Правильная форма гарантирует, что вы будете поднимать то, что хотите.

Неправильный выбор упражнений

К двум самым распространенным ошибкам в этом блоке можно отнести неправильный порядок упражнений — изолирующие упражнения перед комплексными подъемами, и слишком маленький отдых между тренировками. Чтобы ваша программа силовых тренировок работала правильно, вам нужно знать, почему вы выполняете те или иные упражнения.