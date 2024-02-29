Соперницы выступили намного лучше: норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд высказалась о своём лидерстве

Норвежская биатлонистка Тандревольд: я не рассматриваю лидерство как то, что я должна защищать

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд возглавляет лидерство в общем зачёте Кубка мира. Накануне 7-го этапа Кубка мира она идёт впереди французской спортсменки Жюстин Брезаз-Буше, превосходя её на 30 очков.

Фото: media.skiskyting.no by Norges skiskytterforbund is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Тандревольд призналась, что её опрашивали по полчаса после каждой гонки, что было для неё очень сложно. Также спортсменка призналась, что стрельба из положения стоя у неё совсем не получалась. В то же время биатлонистка отметила, что гонки её многому научили.

"Я не рассматриваю жёлтую майку как что-то, что я должна защищать. Сейчас она у меня, но мои соперницы выступили намного лучше меня на чемпионате мира. Для них стрелка указывала вверх, а для меня — вниз", — сказала Тандревольд.

Спортсменка отметила, что будет стараться улучшить стрельбу.