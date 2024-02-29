Соперницы выступили намного лучше: норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд высказалась о своём лидерстве

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд возглавляет лидерство в общем зачёте Кубка мира. Накануне 7-го этапа Кубка мира она идёт впереди французской спортсменки Жюстин Брезаз-Буше, превосходя её на 30 очков.
Тандревольд призналась, что её опрашивали по полчаса после каждой гонки, что было для неё очень сложно. Также спортсменка призналась, что стрельба из положения стоя у неё совсем не получалась. В то же время биатлонистка отметила, что гонки её многому научили.
"Я не рассматриваю жёлтую майку как что-то, что я должна защищать. Сейчас она у меня, но мои соперницы выступили намного лучше меня на чемпионате мира. Для них стрелка указывала вверх, а для меня — вниз", — сказала Тандревольд.
Спортсменка отметила, что будет стараться улучшить стрельбу.
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