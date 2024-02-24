Любители тенниса раскупили билеты на мастер-классы от Надаля и Алькараса за 150 тысяч долларов

Фанаты Надаля и Алькараса потратили 150 тысяч долларов на мастер-классы от своих кумиров

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Билеты на мастер-классы испанских теннисистов Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса в рамках выставочного матча в Лас-Вегасе были проданы фанатам за 150 тысяч долларов.

Фото: wikimedia.org by Diliff is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По информации издания Marca, специальный пакет "Встречи со звездами" был одним из первых, которые были распроданы.

Одновременно, групповой мастер-класс стоит втрое дешевле — 50 тысяч долларов. Также любителям тенниса предлагаются платные уроки от Джона Иснера, Тейлора Фритца, Фрэнсиса Тиафо, Боба и Майка Брайанов. Цена встречи с последними составляет всего лишь 1 тысячу долларов.

Напомним, что выставочный матч состоится 3 марта. Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион "Большого шлема", не будет участвовать в ATP Masters 1000 в Майами и вместо этого решил провести выставочный матч в Лас-Вегасе. Этот выбор вызвал смешанные реакции у фанатов, но несмотря на это, билеты на мастер-классы были раскуплены очень быстро.