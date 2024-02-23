CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на временное отстранение

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на временное отстранение комитета

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Осенью минувшего года CAS принял решение об отстранении Олимпийского комитета России, наложенное Международным олимпийским комитетом. Причиной этому стало включение в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской.

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ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что у ОКР больше нет права функционировать в качестве национального олимпийского комитета. Также Олимпийский комитет России больше не финансируется олимпийским движением.

Отметим, что в течение 30 дней стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.