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CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на временное отстранение

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на временное отстранение комитета

0:39
Спорт

Осенью минувшего года CAS принял решение об отстранении Олимпийского комитета России, наложенное Международным олимпийским комитетом. Причиной этому стало включение в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской. 

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на временное отстранение комитета
Фото: flickr.com by Sam from Vancouver, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что у ОКР больше нет права функционировать в качестве национального олимпийского комитета. Также Олимпийский комитет России больше не финансируется олимпийским движением.

Отметим, что в течение 30 дней стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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