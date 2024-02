Экс главный тренер сборной России хочет, чтобы Овечкин обошёл Гретцки: "Саша красавец"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил своё восхищение игрой капитана "Вашингтон Кэпиталз", Александра Овечкина, в последних матчах Национальной хоккейной лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International