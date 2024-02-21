Экс главный тренер сборной России хочет, чтобы Овечкин обошёл Гретцки: "Саша красавец"

Бывший главный тренер сборной РФ Крикунов мечтает, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил своё восхищение игрой капитана "Вашингтон Кэпиталз", Александра Овечкина, в последних матчах Национальной хоккейной лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Крикунов признался, что желает увидеть, как 38-летний российский форвард побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

Крикунов отметил в разговоре с "Чемпионатом", что Овечкин демонстрирует отличную физическую форму, что позволяет ему играть на высоком уровне даже в немолодом возрасте, и выразил надежду на достижение им этой высокой цели.

"Конечно, Саша красавец, просто молодец. Все паниковали, что он не забивает, ну вот теперь пошло всё нормально. Физическая подготовка у Овечкина на хорошем уровне, он здоровый парень. В 38 лет на таком уровне далеко не каждый сыграет. Хочется, чтобы Саша побил рекорд Гретцки и все наши ребята были наверху, добивались успехов", — сказал Крикунов.

В текущем сезоне Овечкин набрал 41 очко (16 голов и 25 результативных передач) в 51 матче. "Вашингтон Кэпиталз" смог одержать вторую победу подряд и на данный момент имеет в своем активе 58 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, находясь в отставании в 6 очков от восьмой строчки на Востоке.