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На Аллее славы "Роза Хутор" открыты медали в честь спортсменов-олимпийцев Галины Кулаковой и Вика Уайлда

Спорт

Торжественная церемония по этому поводу состоялась 17 февраля.

На Аллее славы "Роза Хутор" открыты медали в честь спортсменов-олимпийцев Галины Кулаковой и Вика Уайлда
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Аллея славы "Роза Хутор" — представляет собой персональные золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которые установлены на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине. Инсталляция создана во славу великих советских, российских атлетов и спортивной истории "Роза Хутор". Как известно, горный курорт — один из главных объектов наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года.

С 2021 года Аллею славы "Роза Хутор" украшают 25 медалей отечественных спортсменов-олимпийцев. В честь десятилетия сочинской Олимпиады, 17 февраля 2024 года, были открыты еще две персональные медали — великой советской лыжницы, 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой и сноубордиста, 2-кратного олимпийского чемпиона Сочи-2014 Вика Уайлда.

Галина Кулакова — настоящая легенда отечественного спорта. Секрет ее побед и долголетия кроется не только в таланте, но и в упорной работе над собой. По признанию спортсменки, в жизни она всегда придерживается одного девиза: "Не надо себя жалеть, нужно преодолевать себя, и результат обязательно придет!".

Как отмечает Галина Кулакова:

"На моей родине (Удмуртская Республика) открыт в мою честь музей, спортивно-оздоровительный лыжный комплекс, памятник, названа улица и т. д. Установка персональной медали на территории проведения зимних Олимпийских игр в Сочи — важное для меня событие, очередное признание моего вклада в развитие советского спорта".

Триумфатор зимней Олимпиады в Сочи, заслуженный мастер спорта России Вик Уайлд посетил горный курорт и лично открыл свою медаль. Его история уникальна, он стал единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одних Играх и пока единственным в истории представителем сборной России, имеющим статус олимпийского чемпиона.

Как отметил Вик Уайлд на церемонии:

"Для меня "Роза Хутор" — один из лучших курортов в мире. Сегодня, спустя десятилетие после Игр, я все еще ощущаю здесь дух Олимпиады. Я вижу как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Я чувствую себя очень свободно и мне нравится проводить здесь время. "Роза Хутор" — это место, где я могу кататься на сноуборде, где я счастлив. Открытие моей именной медали на Аллее славы — это большая честь. Ведь именно здесь моя жизнь круто поменялась, и я стал двукратным олимпийским чемпионом. Участвовать в Олимпийских Играх было моей детской мечтой. С 10 лет я усердно трудился, чтобы ее осуществить. Именно спорт помог мне в юности обрести одну из главных жизненных целей и стать лучшей версией себя. Мне очень приятно, что курорт так ценит мои спортивные достижения".

Рядом с каждой именной медалью на Аллее славы размещаются таблички с QR-кодом, при наведении на который можно получить сведения о спортивной биографии олимпийского чемпиона, виде спорта, достижениях. Вся информация размещается на специальном сайте Аллеи славы.

Генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский сказал:

"Мы очень рады, что здесь, в долине реки Мзымты, вновь звучат имена наших знаменитых чемпионов. Открывая новые медали на Аллее славы, мы сохраняем нашу олимпийскую историю. "Роза Хутор" и сегодня, возможно, самый спортивный горный курорт в мире. Недавно на наших склонах вновь прошли соревнования. На этот раз на Спартакиаде учащихся России состязались будущие звезды нашей страны в таких дисциплинах как горные лыжи, сноуборд и фристайл. Мы ждем от них новых громких побед!"

Аллея славы олимпийских чемпионов будет развиваться, в будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь великих отечественных спортсменов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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