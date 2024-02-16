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Международные соревнования по фрирайду прошли на "Роза Хутор"

2:52
Спорт

С 12 по 15 февраля курорт "Роза Хутор" принял этап серии Freeride World Tour Qualifier.

Международные соревнования по фрирайду прошли на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Фрирайд — катание на лыжах и сноуборде по нетронутым естественным склонам без подготовленных трасс и хронометража. Состязания FWT Qualifier 2024 на курорте "Роза Хутор" являются частью большого мирового спортивного тура. С 2007 года его этапы проходят в самых красивых горах мира. Основной критерий при выборе места — наличие сложного рельефа для внетрассового катания и спусков по снежной целине, обилие пушистого снега и хорошая погода, которая обеспечивает равные условия для всех соревнующихся. Курорт "Роза Хутор" принимает состязания FWT Qualifier уже в четвертый раз. В этом году среди участников — 71 профессионал внетрассового катания не только из России, но и из других стран. Под номером 51 на старт вышел и сотрудник Противолавинной службы курорта "Роза Хутор" Владимир Давыдов.

— Несмотря экстремальность этого занятия, профессиональные фрирайдеры строго придерживаются правил безопасности, а организаторы и специальные службы курорта тщательно изучают условия "горы" и оценивают максимально возможные риски. Учитывается не только техническая сложность трассы, но и метеорологические условия, состояние снега, наличие опасных препятствий. Один из самых важных аспектов проведения соревнований — обязательное использование специального снаряжения и экипировки. В финальном этапе серии FWT Qualifier 2024 принять участие могли только самые опытные спортсмены, достигшие высокого уровня мастерства, — сообщают организаторы соревнований.

Состязания Freeride World Tour Qualifier на курорте "Роза Хутор" прошли в двух дисциплинах — горные лыжи и сноуборд и в двух категориях — у мужчин и женщин. По утвержденной методике судьи оценивали сложность выбранной траектории, стиль прохождения, техничность, четкость выполнения трюков, общее впечатление от заезда. Среди женщин в дисциплине сноуборд победителями стали Татьяна Голованова, Татьяна Шевченко, Анастасия Димчук, в горных лыжах — Вероника Мискова, Татьяна Пьянкова, Надежда Ильиных. У мужчин в дисциплине сноуборд на пьедестал взошли Игорь Ильиных, Алексей Соболев, Андрей Носков, в горных лыжах — Григорий Корнеев, Салим Нахушев, Алим Матковский. Участие в FWT Qualifier 2024 на курорте "Роза Хутор" даёт возможность спортсменам отправиться на следующий этап всемирной серии и стать ближе к финалу. Помимо России соревнования в этом году принимают Испания, Андорра, Канада, Грузия, Австрия, Швейцария.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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