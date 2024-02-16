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"Настоящая катастрофа": олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о доминировании сборной одной команды в биатлоне

Легендарный биатлонист Уле Эйнар Бьорндален уверен, что доминирование Норвегии и Франции в биатлоне очень плохо для спорта

Спорт

По мнению восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнар Бьорндалена, доминирование одной сборной команды в биатлоне вредно для спорта. Он считает, что если так будет продолжаться, ситуация в этом виде спорта станет плохой, как в лыжных гонках, где происходит "настоящая катастрофа".

Легендарный биатлонист Уле Эйнар Бьорндален уверен, что доминирование Норвегии и Франции в биатлоне очень плохо для спорта
Фото: flickr.com by Tor Atle Kleven from Trondheim, Norway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Напомним, что в ходе чемпионата мира по биатлону, который сейчас проходит в Нове-Место, биатлонисты из Франции и Норвегии завоевали 14 из 18 медалей. Соревнования будут идти до 18 февраля.

"Если IBU не займётся этим вопросом сейчас, через три-четыре года ситуация станет плачевной, как в лыжных гонках. Меня интересуют лыжные гонки, но я больше их не смотрю", — приводит слова Бьорндалена VG.

ЕГО ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОКЛОН? Уле-Эйнар Бьорндален
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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