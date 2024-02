"Настоящая катастрофа": олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален высказался о доминировании сборной одной команды в биатлоне

По мнению восьмикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира, легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнар Бьорндалена, доминирование одной сборной команды в биатлоне вредно для спорта. Он считает, что если так будет продолжаться, ситуация в этом виде спорта станет плохой, как в лыжных гонках, где происходит "настоящая катастрофа".

Фото: flickr.com by Tor Atle Kleven from Trondheim, Norway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic