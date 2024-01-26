Мать травмированной фигуристки Симоновой рассказала о состоянии своей дочери

Мама 14-летней фигуристки Марии Симоновой прокомментировала травму своей дочери, которую она получила на соревнованиях в Москве, упав с поддержки и ударившись головой о лёд.
Спортсменку уронил её партнёр Мартин Бреславский, который при этом упал и сам. Однако пара завершила свою программу, но после объявила о снятии с турнира.
Мать спортсменки рассказала, что с ними в больницу приехал и партнёр Симоновой, и её тренер.
Женщина отметила, что при поддержке руководства московской федерации фигурного катания в больнице им дали самых лучших специалистов.
"Думаю, что это просто чудо, потому что падение было страшным, а в итоге – легкое сотрясение, и то под вопросом, а также гематома. Но в остальном все в порядке, и это самое главное", - сказала мать фигуристки.
Она добавила, что её дочь "уже рвётся на лёд", однако ей придётся побыть ещё пару дней в больнице, а потом как следует восстановиться дома.
У Симоновой врачи диагностировали после падения на лёд лёгкое сотрясение мозга и частичную потерю памяти.
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