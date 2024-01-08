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Названа польза плавания для похудения

1:43
Спорт

Плавание является эффективным способом сбросить лишний вес и улучшить физическую форму. Основное преимущество плавания заключается в его доступности для людей разного возраста и физической подготовки, включая беременных и лиц с ограниченными возможностями.

Названа польза плавания для похудения
Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Различные стили плавания направлены на работу различных групп мышц и способствуют сжиганию калорий. Например, брасс укрепляет бедра и ягодицы, кроль активизирует грудные и спинные мышцы, баттерфляй способствует быстрой потере веса в области талии, а плавание на спине улучшает состояние спины.

Научные исследования подтверждают, что плавание в сочетании с диетой может привести к существенной потере веса и улучшению физической формы. Программа тренировки включает разминку, отработку движений, интервальную тренировку и заминку. Регулярные тренировки по полчаса несколько раз в неделю могут привести к потере 5-7 килограммов за месяц. 

Рекомендуется заниматься плаванием не менее трех раз в неделю по 45-60 минут, с умеренными перерывами между отрезками. Важную роль играет также правильное питание, поддерживающее цель по снижению веса. Утренние тренировки на пустой желудок считаются оптимальными, а после тренировки рекомендуется ограничить количество употребляемой пищи и выбирать легкие закуски, сообщает JustSport.

Таким образом, плавание представляет собой полезный и безопасный способ достижения физической формы и снижения веса, доступный людям всех возрастов и физической подготовки.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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