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Сосед Месси признался, что стал богаче на 25 миллионов долларов из-за знаменитого футболиста

1:12
Спорт

Сосед форварда "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионеля Месси, которого зовут Патрик Бет-Дэвид, признался, что благодаря легендарному футболисту стал богаче на пару десятков миллионов долларов.

Сосед Месси признался, что стал богаче на 25 миллионов долларов из-за знаменитого футболиста
Фото: Openverse by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0

Житель Майами пояснил, что с тех пор, как Месси переехал жить в его район, цены на жильё здесь взлетели больше чем в два раза.

"Я купил свой дом за $20 млн, а после приезда Месси он стал стоить $45 млн. Таким образом, я увеличил свой капитал на $25 млн. Месси переехал в этот район, и теперь все хотят здесь жить", — сказал Патрик Бет-Дэвид, которого цитирует Mundo Deportivo.

Сосед знаменитого футболиста добавил, что их район абсолютно безопасен. потому что он отлично охраняется. Здесь есть всего один вход, территория огорожена, и просто так сюда не попасть.

А с тех пор, как в этот район Майами переехал Месси, фанаты пытаются его увидеть, ради своего кумира приплывая в это место на лодках.

Месси живёт в "Интер Майами" с лета 2023 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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