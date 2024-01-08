Эксперты подсчитали, сколько нужно пробежать или пройти для сжигания 1000 калорий

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Новогодние застолья многим россиянам грозят лишними килограммами. На боках и талии откладывается те излишки, которые организм не в состоянии усвоить. За один приём пищи это получается 1000 калорий.

Фото: Openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Немецкие эксперты подсчитали, сколько человеку нужно пробежать или пройти пешком, чтобы эти 1000 калорий сжечь. Результаты их подсчётов опубликованы в издании Fit for Fun.

Расчёты проводились, учитывая, что на каждый килограмм веса за километр сжигается примерно 0,75 калории. То есть человек с весом 70 кг за пройденный километр избавится от 52,5 калорий.

Таким образом для того, чтобы ему сжечь 1000 калорий, ему придётся пробежать 19 км. Если он будет бежать со скоростью 9 км/ч, ему для этого потребуется свыше двух часов.

Прогулки быстрым шагом — тоже отличный способ избавиться от лишних калорий, на них уходит 350 калорий в час. 1000 калорий можно сжечь, если быстро ходить в течение трёх часов. Если же идти не торопясь, ходить придётся не менее 6 часов (ходьба неспешным шагом в час сжигает 160 калорий).