Новогодние застолья многим россиянам грозят лишними килограммами. На боках и талии откладывается те излишки, которые организм не в состоянии усвоить. За один приём пищи это получается 1000 калорий.
Немецкие эксперты подсчитали, сколько человеку нужно пробежать или пройти пешком, чтобы эти 1000 калорий сжечь. Результаты их подсчётов опубликованы в издании Fit for Fun.
Расчёты проводились, учитывая, что на каждый килограмм веса за километр сжигается примерно 0,75 калории. То есть человек с весом 70 кг за пройденный километр избавится от 52,5 калорий.
Таким образом для того, чтобы ему сжечь 1000 калорий, ему придётся пробежать 19 км. Если он будет бежать со скоростью 9 км/ч, ему для этого потребуется свыше двух часов.
Прогулки быстрым шагом — тоже отличный способ избавиться от лишних калорий, на них уходит 350 калорий в час. 1000 калорий можно сжечь, если быстро ходить в течение трёх часов. Если же идти не торопясь, ходить придётся не менее 6 часов (ходьба неспешным шагом в час сжигает 160 калорий).
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