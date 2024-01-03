5 упражнений, чтобы плавно вернуться в форму после праздников

1:54 Your browser does not support the audio element. Красота

Надеемся, что вы восстановились морально после новогодних праздников и готовы приступить к физической активности. Вот пять упражнений, которые помогут вам мягко вернуться в форму и избавиться от лишних килограммов.

Фото: https://unsplash.com/photos/N_Y88TWmGwA Image Gallery by Jay Wennington jaywennington is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Разминка: Встаньте прямо, старайтесь поддерживать ровную спину. Медленно выполняйте наклоны головы вперед, назад, вправо и влево, вращайте руки, делайте полный мах вперед и назад. Присядьте, положите руки на колени, разведите колени в стороны, затем соедините и покачайтесь вправо и влево. Разогревайте голеностопы, ставя ноги поочередно на носок и крутя пяткой по кругу.

Время выполнения: 1 минута.

Приседания с выпрыгиванием: Разместите стул перед собой. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сгибайте колени и опускайтесь в присед до касания стула. Резко выпрыгните вертикально вверх, руки и голову тяните к потолку. Повторите.

Время выполнения: 1 минута.

Упражнение "Книжка": Используйте стул. Сядьте на пол, немного назад, поднимите ноги на уровень головы, напрягая пресс. Тяните ноги к себе и медленно выпрямляйте их под стулом, а затем над сиденьем.

Время выполнения: 1 минута.

Упражнение стоя: Обратитесь к стулу, спиной к нему. Медленно садитесь, став одной ногой на пятку, а другой — на полную стопу. Сразу встаньте, не давая мышцам пресса расслабиться.

Время выполнения: 1 минута.

Отжимания: Выполняйте отжимания от стула на руках. Сядьте на стул, крепко держась руками за сиденье. Опускайте и поднимайте тело, сгибая руки в суставах до угла 90 градусов.

Время выполнения: 1 минута.