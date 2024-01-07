Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты объяснили, почему в самолёте синие кресла
Названы причины неспособности человека устоять перед искушением
Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о желании сниматься в более серьёзных фильмах
Как удалять катышки с одежды
Три условия проращивания семян огурцов
60 секунд тренировок: и мышечная масса увеличилась на 11,5%
Невролог: инфаркт и инсульт одинаково опасны для человека
Необычный рецепт: приготовление вареного яйца желтком наружу
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы

Названы лучшие единоборства для новичков

1:24
Спорт

Единоборства предоставляют отличную возможность не только укрепить тело, но и освоить навыки самообороны.

Названы лучшие единоборства для новичков
Фото: Openverse by министерство обороны рф is licensed under CC BY-SA 4.0
  • Бокс, классическое единоборство, положительно влияет на выносливость, физическую подготовку и реакцию. Этот вид спорта доступен даже для начинающих в возрасте 40 лет. Бокс также пригодится в реальной жизни при нападении на улице, обеспечивая эффективную самооборону.
  • Самбо, изначально разработанное для спецслужб, стало популярным среди масс. Спортивное самбо развивает навыки борьбы, включая броски и действия в партере. Это единоборство подходит для занятий в любом возрасте, с учетом низкой травматизации.
  • Кикбоксинг представляет собой отличный вариант для тех, кто хочет освоить искусство драки с использованием как кулаков, так и ног. Этот вид спорта развивает гибкость, ловкость и выносливость. Несмотря на рассечения и ссадины, связанные с сильными ударами ногами, существуют секции, где практикуется безопасное обучение без прямого физического контакта.

Выбор между боксом, самбо и кикбоксингом зависит от предпочтений и целей каждого, но все они предоставляют возможность не только укрепить тело, но и приобрести ценные навыки для самозащиты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое

Для смородины полезны азотнокислый калий, зола, суперфосфат.

Урожайность смородины возрастёт
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу
На что способен новейший ЗРПК "Панцирь-СМ": HIMARS помножим на ноль Дмитрий Плотников
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
В зоне СВО объявлена информационная тишина. Что готовит Москва?
Российские звезды встречают Новый год: от загородных дворцов до экзотических каникул
Российские звезды встречают Новый год: от загородных дворцов до экзотических каникул
Последние материалы
Названы лучшие единоборства для новичков
Эксперты объяснили, почему в самолёте синие кресла
Названы причины неспособности человека устоять перед искушением
Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о желании сниматься в более серьёзных фильмах
Как удалять катышки с одежды
Три условия проращивания семян огурцов
60 секунд тренировок: и мышечная масса увеличилась на 11,5%
Невролог: инфаркт и инсульт одинаково опасны для человека
Необычный рецепт: приготовление вареного яйца желтком наружу
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников