Олимпийский чемпион Захаров: на Олимпиаду можно ехать и без флага, если пустят всю сборную

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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров считает, что на Олимпиаду в Париже российским спортсменам можно поехать и без флага, но при условии, что разрешат ехать всем членам сборной.

Фото: rsport.ria.ru

"Конечно, Владимир Путин правильно сказал, что и без флага наших спортсменов знают, но если бы пустили всю команду, а не ставили условия, то был бы другой вопрос. Можно действительно поехать без флага, допустим, как в Токио", — сказал Захаров в разговоре с РИА Новости.

Олимпийский чемпион отметил, что российскую команду всё равно все знают, даже без флага, и все в курсе, что политические события не являются помехой для развития атлетов из РФ.

Однако с условиями, которые ставит россиянам МОК, всякий смысл участия россиян на Играх-2024 теряется, добавил Захаров.

Спортсмен добавил, что любым атлетам, которые отправляются на Игры, важно иметь "государство за спиной".