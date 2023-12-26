Гендиректор ОКР рассказал о выплате компенсаций российским атлетам, которые точно не поедут на ОИ

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские спортсмены, которые точно не примут участие в Олимпиаде, получат компенсации от ОКР. Об этом проинформировал гендиректор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

Фото: rsport.ria.ru

До этого уже говорилось, что действующим российским атлетам, у которых нет возможности попасть на предстоящую Олимпиаду, но которые были участниками двух предыдущих "белых" Игр в Токио-2020 и Пекине-2022 положены единовременные выплаты, которые выделяет им ОКР.

"Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпийские игры. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали", — сказал Сенглеев, которого цитирует Sports.ru.

Гендиректор ОКР добавил, что компенсации спортсмены получат, как только станет ясно, что та или иная федерация не сможет быть участником Олимпиады.

Обладателям золота Олимпийских игр полагается по 500 тысяч рублей компенсации, серебряные призёры получат по 350 тысяч рублей, а обладателям олимпийской бронзы дадут по 250 тысяч рублей. Кроме того, участникам ОИ, входящим в олимпийскую сборную РФ, дадут по 150 тысяч рублей.