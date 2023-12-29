Сон играет ключевую роль в жизни человека, но современный образ жизни с его стрессами и недостатком активности может негативно сказываться на качестве сна. Специалисты по сну, сомнологи, предлагают медикаментозные и психологические методы лечения, а также занятия спортом.
Регулярные физические нагрузки могут положительно влиять на сон, особенно при регулировании уровня стресса. Правильный выбор времени и типа тренировок, соответствие биоритму и регулярность играют важную роль. Спорт способен улучшить сон благодаря снижению уровня гормона стресса — кортизола.
Помимо физической активности, существует несколько общих рекомендаций для нормализации сна, таких как комфортное спальное место, правильное питание, избегание эмоциональных нагрузок перед сном, проветривание помещения и соблюдение режима сна, сообщает врач World Class Керима Керимова.
Важно также учитывать географические и временные различия при смене часовых поясов, а также при выходных днях, чтобы избежать "бытового джетлага". Физические упражнения оказывают более эффективное воздействие, когда сон нормализован, так как в состоянии покоя организм вырабатывает гормон роста, важный для обмена веществ и похудения.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.