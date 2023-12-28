Названы советы для эффективного сочетания спорта и работы

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Многие люди, ведущие сидячий образ жизни, сталкиваются с ухудшением спортивных результатов из-за умственной усталости.

Фото: Openverse by Kashirin Nickolai is licensed under CC BY 2.0

Эксперименты показывают, что после умственных нагрузок люди проявляют себя хуже в кардиотренировках, чувствуя тяжесть выбранной нагрузки. Умственное утомление также влияет на аэробную производительность.

Однако силовые тренировки, особенно с использованием тяжелых весов и малого числа повторений, кажется, не страдают от умственной усталости. Односторонние упражнения, такие как приседания на одной ноге, могут потребовать осторожности из-за ухудшения чувства баланса.

Для снижения негативного влияния умственной усталости рекомендуется переносить тренировки на утро, делать короткий дневной сон перед занятием и снижать уровень стресса с помощью расслабляющих техник, таких как дыхательная гимнастика и медитация.