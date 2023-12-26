ESPN: Ислам Махачев признан лучшим бойцом 2023 года

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Чемпион в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев был признан лучшим бойцом 2023 года согласно ESPN, как сообщает официальный сайт телеканала.

Фото: Официальный канал Telegram Ислама Махачева

"Хотя Махачев стал чемпионом UFC в 2022 году, в 2023-м он продемонстрировал еще более впечатляющие результаты, подтвердив свой статус лучшего бойца в мире. Наследник Хабиба Нурмагомедова в легком весе провел самый успешный год в своей карьере. К концу 2023 года Махачев становится королем вне весовых категорий и заслуженным бойцом года," — отмечает ESPN.

12 февраля 2023 года Ислам Махачев одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284 в Перте с единогласным решением судей после пяти раундов. Это была первая успешная защита титула для российского бойца.

21 октября в главном бою турнира UFC 294 в Абу-Даби Махачев одержал досрочную победу над Волкановски, нокаутировав своего соперника в первом раунде и вторично защитив свой титул. Таким образом, на счету россиянина 25 побед в 26 поединках.

На данный момент Махачев занимает первое место в рейтинге UFC независимо от весовых категорий.