Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, возможно, покинет клуб следующим летом, по информации из соцсетей Managing Barca. Руководство каталонской команды готово отпустить игрока за €20 млн.
В текущем сезоне 35-летний футболист принял участие в 21 матче, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает летом 2026 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет €20 млн, сообщает "Чемпионат".
"Барселона" занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры с 38 очками в 18 матчах под руководством Хави.
Ранее сообщалось, что нападающий "Локомотива" Артём Дзюба спел песню фанатов "Зенита".
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