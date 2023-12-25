"Барселона" готова отпустить Роберта Левандовски за €20 млн

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, возможно, покинет клуб следующим летом, по информации из соцсетей Managing Barca. Руководство каталонской команды готово отпустить игрока за €20 млн.

Фото: Openverse by Sven Mandel is licensed under CC BY-SA 4.0

В текущем сезоне 35-летний футболист принял участие в 21 матче, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает летом 2026 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет €20 млн, сообщает "Чемпионат".

"Барселона" занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры с 38 очками в 18 матчах под руководством Хави.

Ранее сообщалось, что нападающий "Локомотива" Артём Дзюба спел песню фанатов "Зенита".