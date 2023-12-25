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"Барселона" готова отпустить Роберта Левандовски за €20 млн

0:55
Спорт

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски, возможно, покинет клуб следующим летом, по информации из соцсетей Managing Barca. Руководство каталонской команды готово отпустить игрока за €20 млн.

"Барселона" готова отпустить Роберта Левандовски за €20 млн
Фото: Openverse by Sven Mandel is licensed under CC BY-SA 4.0

В текущем сезоне 35-летний футболист принял участие в 21 матче, забив девять голов и отдав пять результативных передач. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает летом 2026 года, а рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет €20 млн, сообщает "Чемпионат".

"Барселона" занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры с 38 очками в 18 матчах под руководством Хави.

Ранее сообщалось, что нападающий "Локомотива" Артём Дзюба спел песню фанатов "Зенита".

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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