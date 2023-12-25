Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба спел песню фанатов "Зенита"

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Футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба обратил на себя внимание внимание, опубликовав видео с вечеринки в социальных сетях, где исполнил фанатскую песню "Ленинграда" о петербургском "Зените". На мероприятии также присутствовал бывший главный тренер ЦСКА и "Рубина" из Казани Леонид Слуцкий.

Фото: prt scr youtube.com/Коммент. Шоу

Дзюба провел семь лет в "Зените", где четырежды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Он также дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах чемпионата России и четырех матчах Кубка страны, забив четыре гола и сделав четыре результативные передачи. В предыдущем сезоне он разделил звание лучшего бомбардира команды с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком, проведя половину сезона.

После первой половины сезона "Локомотив" набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. РПЛ перешла в зимнюю паузу и возобновится в марте, начиная 19-й тур национального первенства 3 марта, где "красно-зеленые" сыграют в гостях с московским "Динамо".

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Головин впервые за два года получил красную карточку.