Атлетическая комиссия приняла решение временно отстранить Сергея Павловича от поединков

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Новостной веб-сайт mmafighting. com, посвящённый спорту и смешанным единоборствам, сообщил о том, что российский боец ММА Сергей Павлович получил временное медицинское отстранение.

Фото: Фото со страницы sergei__pavlovich в социальной сети

Согласно решению Атлетической комиссии Нью-Йорка, оно продлится 45-дней. После истечения этого периода, спортсмену потребуется получить новое разрешение врачей для возобновления участия в поединках.

Соперник Сергея по последнему бою 30-летний Том Аспинэлл тоже получил отстранение, но сроком на семь дней.

Отстранение бойцов после проигрыша нокаутом, удушающим или болевым приёмом, нередкое явление в боевых видах спорта. Оно связано с заботой о здоровье и безопасности спортсменов. В случае с нокаутом, подобная мера позволяет бойцу восстановиться от возможных повреждений мозга или других травм.

Напомним, что российский боец потерпел поражение от британца Аспинэлла нокаутом в первом раунде и не смог получить временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Сегодня СМИ, специализирующиеся на ММА, приводили слова россиянина, которые он написал в своих соцсетях: "Вернусь как можно скорее. Мои планы не изменились".