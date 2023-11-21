Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин: Правительство России стремится обеспечить достойные условия труда для граждан Таджикистана
Юморист Дмитрий Хрусталев заменит Ивана Урганта в "Золотом граммофоне"
Мишель обманул надежды Киева на скорое вступление в ЕС
Петербургский пенсионер обокрал москвичку, но вернул ей украденные документы по почте
Глава Минфина Силуанов: без повышения ставки в России случится разгон инфляции
Врач Газизова: из-за курения вейпов может быть инфаркт
ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня
Эскалация конфликта: Украинские дальнобойщики мстят за блокаду границы
Эксперт Лежава: “Стабильное положение рубля более чем очевидно”

Атлетическая комиссия приняла решение временно отстранить Сергея Павловича от поединков

1:21
Спорт

Новостной веб-сайт mmafighting. com, посвящённый спорту и смешанным единоборствам, сообщил о том, что российский боец ММА Сергей Павлович получил временное медицинское отстранение.

Атлетическая комиссия приняла решение временно отстранить Сергея Павловича от поединков
Фото: Фото со страницы sergei__pavlovich в социальной сети

Согласно решению Атлетической комиссии Нью-Йорка, оно продлится 45-дней. После истечения этого периода, спортсмену потребуется получить новое разрешение врачей для возобновления участия в поединках.

Соперник Сергея по последнему бою 30-летний Том Аспинэлл тоже получил отстранение, но сроком на семь дней.

Отстранение бойцов после проигрыша нокаутом, удушающим или болевым приёмом, нередкое явление в боевых видах спорта. Оно связано с заботой о здоровье и безопасности спортсменов. В случае с нокаутом, подобная мера позволяет бойцу восстановиться от возможных повреждений мозга или других травм.

Напомним, что российский боец потерпел поражение от британца Аспинэлла нокаутом в первом раунде и не смог получить временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Сегодня СМИ, специализирующиеся на ММА, приводили слова россиянина, которые он написал в своих соцсетях: "Вернусь как можно скорее. Мои планы не изменились".

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Врач Газизова: из-за курения вейпов может быть инфаркт
ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня
Эскалация конфликта: Украинские дальнобойщики мстят за блокаду границы
Эксперт Лежава: “Стабильное положение рубля более чем очевидно”
Писториус пообещал Киеву военной помощи ещё на миллиард с лишним
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы"Семен Трескунов обосновался в Испании и сменил имя на Сэм
Заболеваемость COVID-19 за последние две недели выросла почти на 40%
Продюсер Яна Рудковская вступилась за сына, играющего Краба в ледовом шоу
Командир «Ахмата» Алаудинов: в ходе спецоперации наступил переломный момент
Президент ЮАР назвал геноцидом отказ Израиля поставлять гуманитарную помощь в Газу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников