Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году не состоится

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Международная федерация хоккея с мячом отменила мужской и женский чемпионаты мира в 2024 году. Провести первенство собирались в Норвегии.

Фото: pxfuel.com

В качестве основной причины отмены называют желание федерации сфокусироваться на организации чемпионата мира 2025 года.

"Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира 2024 года для мужчин и женщин. Норвежская федерация хоккея с мячом сегодня с сожалением сообщает, что чемпионат мира — 2024 не будет проводиться ни среди женщин, ни среди мужчин", — говорится в сообщении.

После отстранения сильнейшей команды по хоккею с мячом — сборной России, от всех международных турниров, сохранять интерес к этому не слишком популярному в Европе виду спорта оказалось непросто.

Спортивные эксперты полагают, что профессионально гонять мяч по льду будут только в России и Швеции.

"Развитие хоккея с мячом по всему миру и так шло тяжело, а сейчас может произойти откат в пещерный век", — высказал сое мнение в эфире "Матч ТВ" министр спорта Кемеровской области, бывший тренер российской национальной команды Сергей Мяус.

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