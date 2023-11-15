Футболист "Динамо" Фёдор Смолов стал отцом: родилась девочка

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Форвард московского "Динамо" Фёдор Смолов стал отцом.

Фото: Openverse by Kate_Lokteva is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

У спортсмена и его супруги Карины Истоминой появилась дочь. Сам футболист поделился фотографией с новорожденной в своих социальных сетях.

Смолов и Истомина поженились 5 июня 2023 года, разместив несколько снимков свадьбы в сети. В 2021 году Истомина открыто рассказала о своей борьбе с наркотической зависимостью и также получила диагноз пограничного расстройства личности, что она обсуждала в различных интервью, сообщает "Газета.Ru".

В январе прошлого года Смолов подписал контракт с "Динамо".

В текущем сезоне Смолов сыграл в 11 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив 4 мяча (включая два с пенальти) и сделав одну голевую передачу.

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СМОЛОВ: все, что вы хотели спросить