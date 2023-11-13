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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу Тома Аспинэлла над россиянином Сергеем Павловичем

1:43
Спорт

Уайт отметил, что британец Том Аспинэлл принял поединок на коротком уведомлении и блестяще себя показал в восьмиугольнике. Увидят ли зрители защиту временного титула в исполнении Тома, глава UFC пока не знает.

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу Тома Аспинэлла над россиянином Сергеем Павловичем
Фото: Фото со страницы даны Уайта в сети Х by Дана Уайт

"Теперь у него есть много денег, чтобы некоторое время передохнуть. А там посмотрим, что будет дальше", — сказал Уайт.

Стоит пояснить, что и англичанин, и россиянин, согласились участвовать в поединке на коротком уведомлении. Это произошло из-за отмены главного события турнира UFC 295 боя Стипа Миочича и Джона Джонса (по причине разрыва грудной мышцы у последнего).

Сражение россиянина Сергея Павловича и британца Тома Аспинэлла состоялось утром 12 ноября в Нью-Йорке и имело статус соглавного события турнира UFC 295. В дебюте боя Аспинэлл атаковал Павловича лоу-киками, ответом на которые стала удачная двойка Сергея. Когда россиянин активизировался и пошёл вперед, британец нанёс два точных удара правой в область виска и отправил соперника в нокаут. Победа позволила Аспинэллу стать временным чемпионом UFC в тяжелом весе.

Для 31-летнего россиянина это второе поражение в карьере. Перед боем у Сергея была серия из шести досрочных побед в UFC. Комментируя проигрыш, Павлович заявил, что его цель — провести реванш. Россиянин рассказал, что с ним все в порядке, урона здоровью нет, а судьбу противостояния решил один удар.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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