Российский боец Ислам Махачев одержал вторую победу подряд, успешно защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе, в реванше с австралийцем Александром Волкановски.
Бой продлился всего лишь три минуты и несколько секунд. В начале поединка бойцы провели короткое время в клинче, после чего Махачев удивил всех нокаутирующим ударом левой ноги в голову своего соперника, сообщает издание РИА Новости.
После боя Махачев выразил благодарность всем, кто болел за него в России, и, следуя примеру многих мусульманских бойцов на турнире, высказал слова поддержки Палестине в связи с разгорающимся конфликтом с Израилем:
"Я не праздную сегодня победу из-за сумасшедших событий, которые происходят в мире. Палестина, мы и наши молитвы с вами. Остановите это! Сектор Газа, мы с вами".
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