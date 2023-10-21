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Махачев нокаутировал ногой Волкановски и поддержал Палестину

0:57
Спорт

Российский боец Ислам Махачев одержал вторую победу подряд, успешно защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе, в реванше с австралийцем Александром Волкановски.

Махачев нокаутировал ногой Волкановски и поддержал Палестину
Фото: YouTube, канал UFC Eurasia, скриншот из видео

Бой продлился всего лишь три минуты и несколько секунд. В начале поединка бойцы провели короткое время в клинче, после чего Махачев удивил всех нокаутирующим ударом левой ноги в голову своего соперника, сообщает издание РИА Новости.

После боя Махачев выразил благодарность всем, кто болел за него в России, и, следуя примеру многих мусульманских бойцов на турнире, высказал слова поддержки Палестине в связи с разгорающимся конфликтом с Израилем:

"Я не праздную сегодня победу из-за сумасшедших событий, которые происходят в мире. Палестина, мы и наши молитвы с вами. Остановите это! Сектор Газа, мы с вами".

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UFC 294: Ислам Махачев - Слова после боя
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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