Спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что на нынешнюю игру сборной России по футболу невозможно смотреть. Он описал матчи национальной команды как "маргинальное творчество".
"Из трёх матчей сборной России в разных вариантах, составах, наименованиях и статях я посмотрел два с половиной… Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат?" — сказал он в своём YouTube-канале.
Уткин также подчеркнул, что в данный момент на игры сборной России "смотреть невозможно" и "важно понять почему". По его мнению, в спорте важны результаты, победы и поражения, но только в соперничестве с достойными соперниками. Сейчас же, судя по его словам, сборная России не имеет перспектив на успешное выступление.
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