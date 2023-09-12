Поль Погба дал признательные показания по делу о допинге

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Французский полузащитник Поль Погба признался администрации "Ювентуса", что он использовал запрещенное вещество без консультации с медицинскими специалистами клуба. Это вещество было приобретено в Соединенных Штатах, где действуют иные правила в области антидопингового контроля, чем в Европе. Футболист получил совет об использовании этого препарата от своего друга, который обладает медицинским образованием, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Фото: Openverse

Таким образом, Погба несет полную ответственность за свои действия и теперь должен будет доказать, что он не использовал запрещенное вещество с умыслом. В свою очередь, "Ювентус" может не только избежать негативных последствий в виде наказания, но и сохранить средства в клубном бюджете. Если ФИФА, итальянская футбольная лига и профсоюз учтут объяснения, предоставленные Погба, клуб получит право расторгнуть контракт с игроком в одностороннем порядке, без уплаты компенсации. Согласно контракту, действующему до 2026 года, Погба получает в "Ювентусе" 8 миллионов евро, плюс 2 миллиона евро в виде бонусов за сезон.

Напомним, Погба сдал положительный допинг-тест после матча 1-го тура итальянской Серии А против "Удинезе", о чем стало известно недавно. Уровень тестостерона в его организме оказался слишком высоким, и теперь полузащитнику грозит максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации.

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ЗА ЧТО НЕНАВИДЯТ ПОЛЯ ПОГБА?