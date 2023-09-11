Роналду и Месси впервые не вошли в топ футболистов по версии EA Sports

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11 сентября компания Electronic Arts опубликовала список из 24 лучших футболистов, которые будут представлены в игре EA Sports FC 24 — будущей замене серии FIFA. Удивительно, что в этот раз, впервые за всю историю представления актуальных характеристик футболистов в режиме Ultimate Team, Криштиану Роналду и Лионель Месси оказались за пределами лидирующих позиций, которые они всегда занимали по версии EA.

Фото: Openverse

В новой футбольной симуляции Лионель Месси был оценен средним рейтингом 90, что немного ниже, чем у таких игроков, как Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне и Алексис Путельяс, у которых средний балл составил 91. Рейтинг Криштиану Роналду, по утечкам данных, составит всего 86 баллов, и он даже не войдет в топ-50 игроков.

Выход игры EA Sports FC 24 запланирован на 29 сентября на ПК и консолях. Владельцы максимального издания игры и подписчики сервиса EA Play смогут начать играть уже с 22 сентября.

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EA SPORTS FC 24 | Official Gameplay Trailer