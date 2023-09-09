Неймар обошел Пеле по голам за сборную Бразилии в официальных матчах

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Сборная Бразилии начала свой отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года матчем против Неймар обошел Пеле по голам за сборную Бразилии в официальных матчах и одержала уверенную победу со счетом 5:1. На 17-й минуте бразильцы получили право на пенальти, но Неймар не смог его реализовать.

Фото: openverse

Однако команда сумела отыграться, и Родриго забил первый гол. В начале второго тайма Рафинья и вновь Родриго увеличили преимущество.

Неймар также отличился, забив свой гол и обошел Пеле по количеству забитых голов в официальных матчах за сборную. Несмотря на это, Бразильская конфедерация футбола признает лучшим бомбардиром Пеле, у которого 95 мячей во всех матчах за национальную команду.

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