Молодёжная сборная Узбекистана не поедет в Словакию ради игры с Россией

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Главный тренер молодежной сборной Узбекистана, Фарход Нишонов, поделился информацией о том, что они решили отказаться от участия в международном турнире в Словакии ради дружеских матчей с российской командой.

Фото: Openverse

Молодежные сборные Узбекистана и России сыграют в Бухаре 8 и 11 сентября. В среду российская команда провела свою первую тренировку на этом стадионе.

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