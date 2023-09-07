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Молодёжная сборная Узбекистана не поедет в Словакию ради игры с Россией

0:27
Спорт

Главный тренер молодежной сборной Узбекистана, Фарход Нишонов, поделился информацией о том, что они решили отказаться от участия в международном турнире в Словакии ради дружеских матчей с российской командой.

Молодёжная сборная Узбекистана не поедет в Словакию ради игры с Россией
Фото: Openverse

Молодежные сборные Узбекистана и России сыграют в Бухаре 8 и 11 сентября. В среду российская команда провела свою первую тренировку на этом стадионе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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