Главный тренер молодежной сборной Узбекистана, Фарход Нишонов, поделился информацией о том, что они решили отказаться от участия в международном турнире в Словакии ради дружеских матчей с российской командой.
Молодежные сборные Узбекистана и России сыграют в Бухаре 8 и 11 сентября. В среду российская команда провела свою первую тренировку на этом стадионе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.