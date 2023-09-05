Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя, где встретятся легенды "Спартака" и сборная мировых звёзд.
"Игра в рамках Лиги Легенд пройдёт 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00"
Места на тренерских скамейках "Спартака" займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборную мира возглавит Массимо Каррера, идол "Спартака", по словам РФС.
Илья Цымбаларь, шестикратный чемпион России в составе "Спартака", ушёл из жизни 28 декабря 2013 года, ему было 44 года.
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