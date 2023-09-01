The Indian Express: МОК не дал России разрешение на участие в Азиатских играх

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Согласно сообщению Олимпийского совета Азии (ОСА), российским и белорусским спортсменам нельзя принимать участие в Азиатских играх, которые должны пройти в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Об этом пишет The Indian Express.

Фото: wikimedia.org

В январе Олимпийский совет Азии обратился к российским и белорусским спортсменам с предложением поучаствовать в Азиатских играх. Тогда члены МОК размышляли о возможности возвращения атлетов из РФ и Белоруссии на спортивные международные мероприятия.

В итоге МОК всё же не дал ОСА своего разрешения на этот счёт.

"Никаких российских или белорусских атлетов. И это решение МОК, а не OCA", — говорится в материале.

Весной МОК думали о возможности возвращения россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом члены организации должны были удостовериться, что выбранные российские атлеты не поддерживали СВО.

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