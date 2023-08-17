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Тяжелоатлет Арсамаков: "Спорт всегда был в политике и это надо учесть"

2:08
Спорт

Недавно украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев и коалиция из 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в Париже, если в них будут участвовать россияне и белорусы.

Тяжелоатлет Арсамаков: "Спорт всегда был в политике и это надо учесть"
Фото: "Israil Arsamakov, February 2017" by Александр Захаров / Мир Тяжёлой Атлетики is licensed under CC BY 3.0.

А о том, актуален ли сегодня девиз: "Спорт вне политики", в беседе с корреспондентом Pravda. Ru рассказал советский тяжелоатлет, чемпион СССР и Европы, призёр чемпионата мира Исраил Арсамаков.

"Спорт вне политики никогда не был, он был в политике всегда. И культура в политике, правильно же? Что такое политика? Политики это просто наверху, а всё остальное выражается страной и через спорт, и через музыку, и через культуру. Раньше тоже были у нас проблемы со спортом, и с теми же допингами, но МОК, насколько мог, шёл нам навстречу. Считаю, чем меньше эмоций и чем меньше дилетантов в деле, тем больше будет эффект", — отметил известный спортсмен.

По его словам, МОК игнорировать заявления Украины тоже не может. Они обязаны на всех членов МОК реагировать и принимать какое-то решение.

"В 1984 году нечто аналогичное было у нас. Но любые попытки делать параллельно или подобное тому, что существует, это смешно. Лучше создавать что-то своё уникальное, национальное, мы могли бы раскручивать своё, как раскрутил Запад, создал свои национальные Олимпийские игры, это тоже большая философия.

А брать вот, допустим, 1984 год. Я же видел, как все ребята хотели выступать, но они вынуждены были говорить: "Мы не поедем, мы не хотим". И поэтому, в итоге, мы не досчитались многих олимпийских чемпионов, многие двух-, трёхкратными давно становились", — подчеркнул Арсамаков.

Он отметил, что надо найти людей, которые в спортивном мире имеют вес, чтобы там внутри МОК были российские представители, которые имеют вес и уважение, и там с Западом работать.

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Исраил Арсамаков на чемпионате СССР 1987 года
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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