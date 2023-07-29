Дети олимпийского чемпиона отравились угарным газом

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Олимпийский чемпион по лыжам Боде Миллер и его жена Морган столкнулись с горем — болью от потери своей маленькой дочери и мучительным опытом, связанным с травмой и отравлением детей угарным газом.

Фото: архив

Совсем недавно, всего две недели назад, их трое детей — трехлетние близнецы Ашер и Аксель, а также 19-месячная дочь Скарлет — оказались в госпитале после того, как они подверглись отравлению угарным газом. Морган Миллер поделилась этой душераздирающей историей в своем посте в Instagram в пятницу. По ее словам, детям пришлось провести более четырех часов с «высоким потоком кислорода», чтобы вернуться к норме.

Инцидент случился, когда в доме Миллеров проходили работы по замене сломанной гидромассажной ванны. Дети находились на крыльце, и отсутствие воздуха на подъездной дорожке привело к тому, что они вдохнули опасно большое количество угарного газа. Морган Миллер, бывшая профессиональная волейболистка, описала это страшное событие и выразила благодарность за то, что дети сейчас чувствуют себя намного лучше.

Однако это не первый тяжелый удар для Миллеров. В декабре прошлого года их сына Ашера пришлось срочно доставить в больницу после серии фебрильных судорог.

Еще более грустное событие случилось пять лет назад, когда их 19-месячная дочь Эмелин утонула в соседнем бассейне.

Олимпийский чемпион Боде Миллер и его жена Морган пережили множество трагических моментов, и каждый раз им приходится сталкиваться с невероятными испытаниями и болью. Однако они стоят вместе и справляются с этими потрясающими потерями, опираясь на поддержку друг друга и пытаясь быть крепкими для своих детей.

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