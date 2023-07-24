Sky Sports: "ПСЖ" продаст Мбаппе в Саудовскую Аравию за 300 млн евро

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В понедельник, 24 июля, стало известно, что французский футболист и лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии. Талантливый футболист близок к подписанию выгодного контракта с клубом "Аль-Хиляль", сообщает РБ Спорт.

Фото: "Твиттер" "Пари Сен-Жермен"

По сообщениям надежных источников Sky Sports, руководство "ПСЖ" уже приняло предложение от своих коллег из Саудовской Аравии, закрепив сделку. Этот трансфер состоялся после того, как скандально известный игрок отказался сопровождать "ПСЖ" в азиатском турне. В результате компания "Аль-Хиляль" предложила сумму в 300 млн евро.

Предполагаемая зарплата Килиана Мбаппе в его новой команде, по слухам, достигнет 700 млн евро в год.

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"Аль-Хиляль" готов выложить 300 млн евро за Мбаппе