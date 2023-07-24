В понедельник, 24 июля, стало известно, что французский футболист и лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии. Талантливый футболист близок к подписанию выгодного контракта с клубом "Аль-Хиляль", сообщает РБ Спорт.
По сообщениям надежных источников Sky Sports, руководство "ПСЖ" уже приняло предложение от своих коллег из Саудовской Аравии, закрепив сделку. Этот трансфер состоялся после того, как скандально известный игрок отказался сопровождать "ПСЖ" в азиатском турне. В результате компания "Аль-Хиляль" предложила сумму в 300 млн евро.
Предполагаемая зарплата Килиана Мбаппе в его новой команде, по слухам, достигнет 700 млн евро в год.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.