"Спартак" предложил 12 млн евро за трансфер защитника "Тоттенхэма"

0:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

На сайте Soccer. ru появилась информация о возможном переходе защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса в московский "Спартак".

Фото: dzen. ru/a/ZDrfJ3T4MEPzVfCR

По информации из этого источника, московский клуб предложил "шпорам" 12 млн. евро за переход футболиста, и в настоящее время переговоры находятся в продвинутой стадии. В "Спартаке" выражают оптимизм по поводу возможного подписания Санчеса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.