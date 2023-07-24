"Спартак" предложил 12 млн евро за трансфер защитника "Тоттенхэма"

На сайте Soccer. ru появилась информация о возможном переходе защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса в московский "Спартак".
По информации из этого источника, московский клуб предложил "шпорам" 12 млн. евро за переход футболиста, и в настоящее время переговоры находятся в продвинутой стадии. В "Спартаке" выражают оптимизм по поводу возможного подписания Санчеса.
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