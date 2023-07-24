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"Спартак" предложил 12 млн евро за трансфер защитника "Тоттенхэма"

0:22
Спорт

На сайте Soccer. ru появилась информация о возможном переходе защитника "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса в московский "Спартак".

"Спартак" предложил 12 млн евро за трансфер защитника "Тоттенхэма"
Фото: dzen. ru/a/ZDrfJ3T4MEPzVfCR

По информации из этого источника, московский клуб предложил "шпорам" 12 млн. евро за переход футболиста, и в настоящее время переговоры находятся в продвинутой стадии. В "Спартаке" выражают оптимизм по поводу возможного подписания Санчеса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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