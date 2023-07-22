ТАСС: Российской теннисистке отказали во въезде в Польшу на турнир WTA

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Власти Польши запретили въезд в страну российской теннисистке Вере Звонаревой, не допустив ее к участию в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве. Об этом сообщило в субботу Министерство внутренних дел Польши.

Фото: www.tennisnet. com/en/news/wta-kvitova-also-fails-at-the-start-siegemund-is-eliminated

Отказ во въезде

Согласно заявлению министерства, 21 июля органы пограничного контроля отказали Звонаревой во въезде в Польшу. Она была включена в список лиц, "нежелательных" для пребывания в стране, что послужило основанием для ее недопуска по соображениям безопасности.

Транзит через аэропорт Варшавы

Вера Звонарева прибыла в Варшаву рейсом из Белграда, имея действующую визу, выданную Францией. После прибытия из Сербии она находилась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена, как пояснили в министерстве. Впоследствии, в 12:00 по местному времени (13:00 мск) в субботу, спортсменка вылетела из Варшавы и прилетела в Подгорицу.

Упущенная возможность

Турнир в Варшаве, в котором должна была принять участие Звонарева, запланирован на период с 24 по 30 июля. До этого инцидента Министерство спорта и туризма Польши утверждало, что у него нет законных возможностей влиять на участие российских и белорусских теннисистов во внутренних турнирах.

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