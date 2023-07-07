Назначение Карла Анчелотти тренером сборной Бразилии по футболу было негативно воспринято президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силва. Об этом передаёт портал Sportskeeda.
"Анчелотти никогда не был тренером Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?".
Напомним, ранее, 5 июля, бразильские СМИ сообщили, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии в июне 2024 года.
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