Президент Бразилии не одобрил кандидатуру Анчелотти на пост главного тренера сборной

0:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Назначение Карла Анчелотти тренером сборной Бразилии по футболу было негативно воспринято президентом страны Луисом Инасиу Лула да Силва. Об этом передаёт портал Sportskeeda.

Фото: РИА Новости Спорт

"Анчелотти никогда не был тренером Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?".

Напомним, ранее, 5 июля, бразильские СМИ сообщили, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии в июне 2024 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.