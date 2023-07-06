Неймар устроил драку в ночном клубе в Бразилии

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Недавно Неймар, талантливый нападающий "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), оказался втянутым в перепалку в ночном клубе в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Инцидент, о котором сообщает Marca со ссылкой на Mundo Deportivo, вызвал вопросы о поведении игрока вне поля.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Ссора в ночном клубе

Согласно источникам, Неймар вступил в горячий спор с неизвестным мужчиной в популярном ночном клубе в Рио-де-Жанейро. Ситуация быстро обострилась, обе стороны толкались и кричали друг на друга. Сотрудникам службы безопасности клуба пришлось вмешаться, чтобы разрядить конфликт. На данный момент точная причина ссоры остается неизвестной.

Будущее Неймара в ПСЖ

Хотя этот инцидент привлек к себе внимание, он произошел в то время, когда ходят слухи о возможном уходе Неймара из "ПСЖ". Одним из предполагаемых направлений его дальнейшего карьерного роста является "Барселона", его бывший клуб, в котором он добился значительного успеха.

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