Чемпионский парад "Зенита" вне закона: на клуб подали в суд

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дзержинский, Октябрьский и Петроградский районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали дела об административных правонарушениях в отношении футбольного клуба "Зенит" в связи с празднованием победы в чемпионате России.

Фото: metaratings. ru/news/zenit-zarabotal-949-mln-rublei-prizovykh-v-sezone-2022-23-iz-nikh-815-mln-za-chempionstvo-249253/

Согласно материалам, "Зенит" во время чемпионского парада "не принял во внимание рекомендации комитета по физической культуре и спорта Петербурга, не принял всех возможных и зависящих от АО мер при организации мероприятия".

Тринадцатого мая на Невском проспекте ФК "Зенит" организовал мероприятие с участием более тысячи человек, что привело к нарушению общественного порядка.

Добавляется, что материалы еще не приняты к рассмотрению ни в одном из судов, а представитель "Зенита" не согласен с указанными нарушениями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЧЕМПИОНСКИЙ ПАРАД ЗЕНИТА