Дзержинский, Октябрьский и Петроградский районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали дела об административных правонарушениях в отношении футбольного клуба "Зенит" в связи с празднованием победы в чемпионате России.
Согласно материалам, "Зенит" во время чемпионского парада "не принял во внимание рекомендации комитета по физической культуре и спорта Петербурга, не принял всех возможных и зависящих от АО мер при организации мероприятия".
Тринадцатого мая на Невском проспекте ФК "Зенит" организовал мероприятие с участием более тысячи человек, что привело к нарушению общественного порядка.
Добавляется, что материалы еще не приняты к рассмотрению ни в одном из судов, а представитель "Зенита" не согласен с указанными нарушениями.
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