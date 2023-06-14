Обвиняемых в избиении Алексея Шведа отпустили из-под стражи

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Трое обвиняемых в нападении на российского баскетболиста Алексея Шведа — Князь Амирасланов, Рамзин Амирасланов и Глеб Писарев — были освобождены из-под стражи. Они выпущены под залог с ограничением на выезд до вынесения приговора суда. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Фото: stavkinasport. com/shved-prokommentiroval-rekordnuyu-seriyu-tsska/

Напомним, что Алексей Швед, предположительно, подвергся нападению четырех мужчин возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА от "Локомотива-Кубани" в решающем седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

Он получил диагностированный перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, а также амнезию — потерю памяти. Позже стало известно, что Швед был выписан из больницы и находится в процессе восстановления.

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