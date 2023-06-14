Шведский клуб отстранит хоккеистов, игравших в КХЛ после начала СВО

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Шведский клуб "Брюнес" планирует наложить пожизненный запрет на хоккеистов, игравших в КХЛ после начала спецоперации на Украине.

Фото: ru.interaztv.com

"Если вы по какой-либо причине играли в КХЛ после начала спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации), вы никогда не сможете играть за "Брюнес"".

Это предложение было представлено на ежегодном собрании и поддержано правлением "Брюнеса", которое стремится принять более долгосрочное политическое решение, чем основные принципы ассоциации", — говорится в заявлении, которое цитирует Gefle Dagblad.

Отмечается, что решение еще не принято и будет только обсуждаться. Кроме того, подчеркивается, что запрет распространяется на игроков, которые выступали в Континентальной хоккейной лиге только в сезоне 2021/2022, а затем вернулись в Швецию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Овечкин на базе «Динамо»