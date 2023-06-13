В Литве не ждут российских фигуристов на грядущем чемпионате Европы

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Президент Союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис высказал свою позицию по поводу отсутствия российских и белорусских фигуристов на чемпионате Европы 2024 года в Каунасе.

Фото: flickr.com

Международный союз конькобежцев (ISU) обсуждал возможность разрешить российским и белорусским спортсменам снова участвовать в соревнованиях, но принятие решения было отложено.

"Первым пунктом повестки дня на заседании ISU была рекомендация Международного олимпийского комитета относительно участия спортсменов из России и Беларуси. ISU единогласно проголосовал против. Я считаю, что на них оказывается значительное давление, потому что другие федерации подают другой пример. Прискорбно, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта была отстранена.", — заявил Ясутис, как сообщает 15min.

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