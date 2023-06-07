В грядущем сезоне в еврокубках от АПЛ примут участие восемь клубов

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После победы "Вест Хэма" над "Фиорентиной" в финальном матче Лиги конференции (2:1) Английская Премьер-лига обеспечила себе дополнительное место в еврокубках. Всего в предстоящем сезоне АПЛ будет представлена восемью клубами.

Фото: www.protipster. com/betting-news/english-premier-league-preview-2nd-gameweek-part-2-5282

"Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл Юнайтед" будут участвовать в Лиге чемпионов, а "Ливерпуль" и "Брайтон энд Хоув Альбион" квалифицировались в Лигу Европы через турнирную таблицу. Вест Хэм заработал пропуск в групповой этап этого турнира, выиграв Лигу конференции. "Астон Вилла" в следующем сезоне будет участвовать в Лиге Конференции.

Всего несколько минут назад завершился решающий матч Лиги конференции сезона 2022/2023, в котором встретились итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм". Со счетом 2:1 победу одержал "Вест Хэм".

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