Анхель Ди Мария, аргентинский вингер, объявил о своем уходе из "Ювентуса".
"Я ухожу с чувством спокойствия, как человек, который отдал все силы, чтобы помочь клубу продолжать завоевывать титулы, но ничего не вышло.", — написал 35-летний аргентинец на своей странице в социальной сети.
До перехода в туринский клуб Ди Мария провел семь сезонов в "ПСЖ". За свою футбольную карьеру он также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Бенфику". В 2022 году Ди Мария стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он стал автором одного из голов в финальном матче.
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