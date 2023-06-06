Анхель Ди Мария заявил об уходе из "Ювентуса"

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Анхель Ди Мария, аргентинский вингер, объявил о своем уходе из "Ювентуса".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Я ухожу с чувством спокойствия, как человек, который отдал все силы, чтобы помочь клубу продолжать завоевывать титулы, но ничего не вышло.", — написал 35-летний аргентинец на своей странице в социальной сети.

До перехода в туринский клуб Ди Мария провел семь сезонов в "ПСЖ". За свою футбольную карьеру он также выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Бенфику". В 2022 году Ди Мария стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он стал автором одного из голов в финальном матче.

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Анхель ДИ МАРИЯ. Чуть не погиб в детстве / Всегда в тени других / Чемпион мира