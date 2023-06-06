Арина Соболенко вышла в полуфинал "Ролан Гаррос", обыграв Свитолину

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Арина Соболенко, вторая ракетка мира, вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2023 года, обыграв представительницу Украины Элину Свитолину, занимающую 192-е место в рейтинге WTA.

Фото: официальная страница Арины Соболенко Вконтакте

Соболенко одержала победу в двухсетовом матче со счетом 6-4, 6-4. Общая продолжительность игры составила 1 час и 36 минут. Соболенко подала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три из девяти заработанных брейк-пойнтов. Свитолина, напротив, подала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В полуфинале турнира Большого шлема во Франции Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

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Aryna Sabalenka Advances To Semi-Finals After Straight-Sets Win Over Svitolina! | Eurosport Tennis