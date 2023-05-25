С российской теннисистки Яны Сизиковой во Франции сняты обвинения, связанные с договорными матчами на турнире "Ролан Гаррос" в 2020 году.
Вспоминая события, Сизикова была арестована парижской полицией в июне 2021 года в рамках уголовного расследования по делу о спортивной коррупции на турнире.
"После двух с половиной лет расследования прокуратура Парижа окончательно закрыла дело 11 апреля 2023 года, придя к выводу, что события, приписываемые Сизиковой, не могут быть установлены", — заявил Фредерик Бело, адвокат спортсменки, как сообщает Reuters.
Бело добавил, что Сизикова примет участие в Открытом чемпионате Франции 2023 года, который начнется 28 мая. После закрытия дела спортсменка подала жалобу на клевету против тех, кто ее оклеветал.
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