Во время чемпионского парада, проходящего в Санкт-Петербурге, футболисты клуба "Зенит" вывесили баннер против системы Fan ID и скандировали вместе с болельщиками:
"Fan ID — убийца футбола!".
Во время парада футболисты вывесили на своем автобусе баннер с надписью "Нет Fan ID". Слова "Fan ID" были обведены красным и перечеркнуты.
Закон о Fan ID был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года и вступил в силу 1 июня 2022 года. Со второй половины сезона 2022/2023 годов паспорта болельщика являются обязательными для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.
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