Игроки "Зенита" вместе с фанатами выступили против Fan ID во время чемпионского парада

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Во время чемпионского парада, проходящего в Санкт-Петербурге, футболисты клуба "Зенит" вывесили баннер против системы Fan ID и скандировали вместе с болельщиками:

Фото: www.sportmk. ru/sports/2021/11/25/v-rossii-vvodyat-fan-id-bez-nego-skoro-ne-budut-puskat-na-stadiony.html

"Fan ID — убийца футбола!".

Во время парада футболисты вывесили на своем автобусе баннер с надписью "Нет Fan ID". Слова "Fan ID" были обведены красным и перечеркнуты.

Закон о Fan ID был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года и вступил в силу 1 июня 2022 года. Со второй половины сезона 2022/2023 годов паспорта болельщика являются обязательными для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.

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