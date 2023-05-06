Иван Обляков стал лучшим игроком РПЛ в апреле

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

В апреле в Российской Премьер-лиге лучшим игроком месяца был признан полузащитник Иван Обляков. Пресс-служба РПЛ сообщила, что в голосовании болельщиков и экспертов он обошел таких именитых претендентов, как Малком из "Зенита", Джон Кордоба из "Краснодара", Александр Соболев из "Спартака" и Георгий Шелия из "Ахмата".

Фото: www.rusfootball. info/pliga/1146684745-nichego-sereznogo-oblyakov-rasskazal-o-povrezhdenii-v-matche-s-sochi.html

В ходе голосования болельщиков гонка между Малкомом и Обляковым оставалась близкой до самого конца. Однако эксперты РПЛ отдали три из пяти голосов Ивану, а телеэксперты и комментаторы были единодушны в своем решении проголосовать за Облякова.

В пяти матчах, сыгранных московским ЦСКА в том месяце, Обляков доказал свою состоятельность, забив четыре гола и отдав две результативные передачи. Это впечатляющее выступление позволило его команде, армейцам, занять четвертое место в турнирной таблице с 48 очками, всего на одно очко отставая от "Спартака", который сейчас занимает третье место.

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